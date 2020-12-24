В Петербурге 30 ноября стартует Фестиваль анималистического искусства "ЗооАрт"

Идея проекта — гуманное и ответственное отношение к животным и природе.

Сегодня, 30 ноября, в Петербурге открывается X Фестиваль современного анималистического искусства "ЗооАрт", приуроченный ко Дню домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

В Северной столице появилась выставка "Ареал один", на которой можно увидеть живопись, графику, скульптуру, керамику, объекты, инсталляции, авторские куклы. Идея основной экспозиции — гуманное и ответственное отношение к животным и природе. Увидеть работы можно в новом зале Музея городской скульптуры.

Вход на выставку свободный, ее можно посещать с питомцами.

Кроме того, в городе пройдут различные конкурсы, будет организована культурно-познавательная программа, выступят музыканты.

Ранее на Piter.tv: в Анненкирхе 3 декабря откроется мультимедийная выставка "Рождество".

Фото: Pxhere