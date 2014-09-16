Петербург можно будет увидеть глазами москвича

В Moika 104 Gallery 5 декабря откроется выставка "Не тот Петербург" с работами Ильи Комова.

С 5 декабря по 12 января в пространстве Moika 104 Gallery будет располагаться выставка "Не тот Петербург". Экспозицию составят картины московского художника Ильи Комова. Произведения, которые будут представлены на выставке, писались автором с 2023 по 2024 годы на улицах Северной столицы, – сообщают организаторы события.

По их словам, Илья Комов своими картинами разрывает привычное представление о Санкт-Петербурге как о холодном и тоскливом городе. Художник пишет Северную столицу в непривычных для нее ярких тонах и красках, сравнивая ее с праздником на грани драматичного срыва.

Искусствовед Владимир Назанский писал, что у Ильи Комова есть собственная, невероятная оптика. Свое неповторимое зрение, которое воспринимает мир ярче и динамичнее, чем глаз человека или точный объектив фотоаппарата! Его работы невозможно не заметить и сложно забыть, а имя Комова известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Художник высокой школы, отточенного мастерства и безупречной техники, он верно следует избранному творческому стилю. Организаторы выставки "Не тот Петербург"

Ранее мы рассказывали, что 7 декабря в Государственном Эрмитаже состоится традиционный "день открытых дверей". Любой корпус музея можно будет посетить бесплатно.

Фото: Организаторы выставки "Не тот Петербург"