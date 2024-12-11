Организатор выставки кошек в Колпино получил предостережение от Россельхознадзора

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения как требований законодательства, так и норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными" и Ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В январе 2025 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора получило несколько жалоб от граждан, сообщающих о возможной нелегальной деятельности выставки кошек "Страна Мурляндия" в Петербурге.

Выставки животных должны проводиться в строгом соответствии с требованиями, установленными правительством Российской Федерации.

Представители управления посетили указанный адрес и подтвердили, что выставка кошек организована индивидуальным предпринимателем в городе Колпино.

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения как требований законодательства, так и норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными" и Ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Например, согласно закону, продолжительность выставки с участием животных не должна превышать четырех календарных дней, а время пребывания животных на выставке — 12 часов в день. Однако выяснилось, что выставка "Страна Мурляндия" работала в торгово-развлекательном центре более трех недель — с 25 декабря 2024 года по 19 января 2025 года.

Кроме того, несмотря на регистрацию предпринимателя в системе ФГИС ВетИС "Цербер", площадка выставки не была зарегистрирована в системе, что указывает на отсутствие необходимых ветеринарных сопроводительных документов на животных.

Отсутствие таких документов нарушает правила прослеживаемости перемещения животных и перехода прав собственности на них, что является основанием для недопуска животных к участию в выставке.

Законодательство требует, чтобы на выставку допускались только здоровые животные, прошедшие вакцинацию и обработки в соответствии с ветеринарными нормами.

Предприниматель получил предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендовало соблюдать установленные требования, ограничить длительность выставок четырьмя календарными днями и оформить необходимые ветеринарные документы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург в первые дни 2025 года привезли более 45 тонн фруктов, чая и риса.

Фото: ВКонтакте / Мурляндия Тольятти, Волгодонск, Сосновый Бор