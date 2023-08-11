В Александровском саду торжественно открыли выставку "Петербург 2.0"

Выставка посвящена Дню строителя, который отмечается 13 августа.

В Александровском саду открыли выставку "Петербург 2.0". Выставка посвящена Дню строителя, который отмечается 13 августа. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Город строится, город продолжает развиваться активно. Ряд наших объектов мы видим на этой выставке. Объектов, конечно, намного больше. Строители у нас самые ответственные, активно строят. Поэтому, что могу сказать, пожелаю строителям и дальше терпения, успехов. С праздником! Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Выставочные стенды демонстрируют преображение знаковых мест Петербурга за последние 20 лет. Также на выставке представлен экскурсионный маршрут, который проходит через места, отмеченные на фотографиях.

На прошлой неделе в Петербурге наградили лучших специалистов строительной отрасли.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"