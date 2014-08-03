В Ленобласти зафиксировали выплаты для отмечающих юбилеи супружеской жизни

С 2023 года пенсионеры Ленинградской области, отмечающие юбилейные даты супружеской жизни, могут получить дополнительные выплаты от региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Изменения в Социальный кодекс, внесенные губернатором Александром Дрозденко, предусматривают денежные подарки для супругов, проживших вместе 50, 60, 70 и 75 лет. Размер выплат составляет 50, 60, 70 и 75 тысяч рублей соответственно.
Для получения выплаты необходимо обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения по месту жительства. Однако, чтобы получить выплату, супруги должны быть гражданами РФ и проживать на территории Ленобласти не менее 5 лет до юбилея.
Ранее сообщалось, что довольны своим браком 90% жителей Петербурга.
Фото: Piter.TV
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