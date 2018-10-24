В Петербурге будут судить двух полицейских за вымогательство и разбой

Группа действовала с августа по ноябрь 2023 года, используя угрозы и насилие для достижения своей цели.

В Петербурге группа лиц, включая сотрудников полиции, предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и разбое. ГСУ СК РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела против двух сотрудников УМВД России по Выборгскому району и четырех других фигурантов. Им предъявлены обвинения в вымогательстве, разбое и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, один из обвиняемых использовал свои знакомства, чтобы организовать преступную группу для вымогательства 300 тысяч рублей у мужчины. Группа действовала с августа по ноябрь 2023 года, используя угрозы и насилие для достижения своей цели.

21 ноября 2023 года мужчину пригласили на встречу в кафе, где на него напали несколько членов группы, включая сотрудника полиции. Они требовали деньги, угрожая привлечь его к уголовной ответственности за ложные обвинения. После отказа мужчина подвергся нападению и избиению, а затем был похищен и ограблен на 160 тысяч рублей.

После инцидента пострадавшие обратились в полицию, но сотрудники составили протоколы о мелком хулиганстве. Следствие собрало доказательства вины обвиняемых, и дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее мы сообщили о том, что задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего брата на Энергетиков.

Фото: Piter.TV