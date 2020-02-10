Видео: Взрыв на электроподстанции в Подольске оставил 24 тысячи жителей без отопления и горячей воды

Накануне днем, 9 февраля, в Подольске прогремел мощный взрыв.
ЧП произошло на территории ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". Из-за технологических нарушений на питающем центре были выведены из строя 27 котельных и 24 тысячи жителей остались без отопления и горячей воды.
Уточняется, что последствия взрыва устранили за 1,5 часа, а вот горячую воду в дома дали только к вечеру.
Ранее: Момент столкновения такси и автобуса на Кутузовском проспекте (видео)
Видео: ВК, Микрорайон Кузнечики — новости, события, люди
Обсуждение ( 0 )