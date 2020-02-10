Видео: Взрыв на электроподстанции в Подольске оставил 24 тысячи жителей без отопления и горячей воды

Отопление вернуть в дома смогли только к вечеру.

Накануне днем, 9 февраля, в Подольске прогремел мощный взрыв.

ЧП произошло на территории ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". Из-за технологических нарушений на питающем центре были выведены из строя 27 котельных и 24 тысячи жителей остались без отопления и горячей воды.

Уточняется, что последствия взрыва устранили за 1,5 часа, а вот горячую воду в дома дали только к вечеру.

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