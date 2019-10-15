Опубликовано оперативное видео с места убийства девушки в Екатеринбурге

Молодая женщина, чтобы рассчитаться с ипотекой, решила продать автомобиль и пропала.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал об убийстве 27-летней девушки, которая поехала продавать автомобиль и бесследно пропала.

10 октября 27-летняя девушка поехала в Екатеринбург, чтобы продать автомобиль "Ауди". По сообщениям в СМИ деньги ей нужны были, чтобы расплатиться с ипотекой. Девушка уехала и пропала. По факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Позднее в Челябинской области был обнаружен у перекупщиков автомобиль, на котором были следы крови. Кроме того в Челябинске задержаны подозреваемые в убийстве трое, официально неработающих, человека. Двое мужчин 1977 и 1990 г.р., а также женщина, 1988 г.р.

При осмотре мест происшествия в одном из канализационных коллекторах в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга было найдено тело убитой женщины. Следствием установлено, причастность этих граждан в убийстве молодой женщины по предварительному сговору (группой лиц) в корыстных целях.

Видео: СУ СК РФ