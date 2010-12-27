На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки, которая поехала продавать автомобиль

10 октября 27-летняя девушка отправилась в Екатеринбург, чтобы продать автомобиль и пропала.

На Урале найдено тело убитой девушки, которая уехала продавать машину и пропала. Убийцы задержаны.

10 октября 27-летняя девушка поехала в Екатеринбург, чтобы продать автомобиль "Ауди". По сообщениям в СМИ деньги ей нужны были, чтобы расплатиться с ипотекой. Девушка уехала и пропала. По факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Позднее был найден автомобиль со следами крови. На данный момент известно, что девушка найдена, она убита. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что убийцы задержаны.

Сегодня ранее: Опубликовано видео задержания убийц молодого мужчины в Красноярске.

Фото:СУ СК РФ по Свердловской области