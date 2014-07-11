Петербуржцам показали, как идут работы на станции метро "Юго-Западная"

Здание вестибюля площадью более 10 000 м² близко к завершению.

В Петербурге строительство станции "Юго-Западная" находится на завершающем этапе. Специалисты завершили облицовку гранитом стен и полов кассового зала, рассказал портал "Строительный Петербург".

Установлены сами эскалаторы и их балюстрады, на которых разместили светильники. В общей сложности использовали 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. На конструкции крепится декоративный потолок, его дополняют тонкими светильниками. Также уже размещена навигация для будущих пассажиров.

Шестиэтажное здание вестибюля площадью более 10 000 м² также близко к завершению. Готов его внешний контур, смонтированы фасады и стеклянный купол атриума. Работы по инженерным системам и архитектурной подсветке выполнены более чем на 70%.

Видео: портал "Строительный Петербург"