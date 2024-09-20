Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина рассказала о культурной программе Евразийского женского форума

Кроме того, чиновница прокомментировала мнение о том, что политика – это не женское дело.

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина поделилась информацией о новых проектах правительства, в частности, об IV Евразийском женском форуме. Как рассказала чиновница "Петербургскому дневнику", программа форума включает разнообразные культурные мероприятия, такие как концерты, выставки, спектакли и музейные экспозиции.

Также Чечина рассказала, что с 17 по 20 сентября в историческом парке "Россия – моя история" проходит выставка "Петербург для женщин, женщины для Петербурга" (0+). Экспозиция представляет Петербург как культурную столицу и город, где зародилось женское движение. Гостям представлены портреты исторических личностей, картины петербургских художниц, а также фотографии, посвященные женщинам.

Кроме того, чиновница прокомментировала мнение о том, что политика – это не женское дело. Вопрос участия женщин в политике остается актуальным, уверена она. Сегодня в Петербурге многие ключевые позиции занимают женщины, что свидетельствует о создании условий для реализации их потенциала. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга из 49 депутатов 11 женщин (22%). В правительстве города работают две женщины-вице-губернатора, семь женщин возглавляют отраслевые комитеты, а две – администрации районов.

Ранее мы сообщили о том, что Малькевич будет работать в комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации губернатора