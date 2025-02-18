Петербуржец выбросил журнальный столик с балкона на автомобиль полиции

Теперь 23-летний обвиняемый предстанет перед судом.

Петербуржец выбросил журнальный столик с балкона и повредил полицейский автомобиль. Его ожидает суд, рассказали в прокуратуре Московского района.

По версии следствия, 23-летний обвиняемый ночью 8 января 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 17 по Черниговской улице, действуя из хулиганских побуждений, скинул с балкона 8 этажа журнальный столик на полицейскую машину. Столик пробил лобовое стекло машины. Ущерб превысил 45 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).

Обвиняемый пояснил, что ночью кто-то из соседей вызвал сотрудников правоохранительных органов – якобы они с друзьям громко слушали музыку и мешали им спать. Когда полицейские приехали на место и постучали в дверь, он решил не открывать, полагая, что правоохранители уйдут. В знак окончания веселья, он вышел на балкон и выбросил журнальный столик на полицейскую машину.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб