Вибрационная разметка появилась на Гостилицком шоссе

Дорожники Ленинградской области уверены, что такая разметка поможет предотвратить лобовые столкновения, которые часто случаются из-за невнимательности или усталости водителей.

На Гостилицком шоссе между деревнями Петровское и Гостилицы была нанесена вибрационная разметка, которая ранее не использовалась на региональных дорогах Ленинградской области.

Вибрационная разметка состоит из белой линии, выполненной из термопластика, и специальных углублений в асфальте, сделанных фрезой. Когда автомобиль наезжает на такую разметку, колесо начинает вибрировать, что помогает водителю осознать близость встречной полосы и заметить неправильное направление движения. Вибрация также может разбудить заснувшего водителя.

Дорожники Ленинградской области уверены, что такая разметка поможет предотвратить лобовые столкновения, которые часто случаются из-за невнимательности или усталости водителей. Шумовая разметка должна "встряхнуть" нервную систему водителя.

Водителей заранее предупреждает специальный знак о наличии шумовых полос на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что на Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта.

Видео: Telegram / Dorogi_lo