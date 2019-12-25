В Выборге двух избирательных округах зарегистрировались семь кандидатов в депутаты

Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов, 4 августа завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления.

Граждане 17, 18 и 19 сентября будут выбирать депутатов в Государственную Думу РФ и ЗакС Ленинградской области. Кроме того, в Выборге пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления по двум избирательным округам №11 и №16. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов, 4 августа завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления.

По избирательному округу №11 Выборга будут баллотироваться три кандидата: от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия – патриоты – за правду" и самовыдвиженец.

По избирательному округу №16 – четыре кандидата: от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия – патриоты – за правду" и два самовыдвиженца.

Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты ЗакСа Ленобласти завершился 7 августа. В трех одномандатных избирательных округах Выборгского муниципального района баллотируются кандидаты, выдвинутые пяти партиями: "Единая Россия", "Справедливая Россия – патриоты – за правду", КПРФ, ЛДПР и Яблоко.

Избиратели, которые в дни выборов будут находиться не по месту регистрации, смогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке. Со 2 августа по 13 сентября нужно подать заявление в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ, или через сайт "Госуслуги".

ТИК Выборгского муниципального района находится по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35. Режим работы: с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00; в субботу и воскресенье – с 10:00 до 14:00.

Начиная с 8 сентября заявления также будут принимать в участковых избирательных комиссиях.

Ранее Валерий Савинов провел прием граждан Выборгского района в телефонном режиме.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО