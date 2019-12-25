В Выборгском районе задержали мужчину, который побил директора магазина и украл продукты

Мужчина пытался бежать, но пообедать бесплатно ему не дали сотрудники полиции. Выяснилось, что хулиган уже несколько раз совершал кражи и даже применял насилие в отношении правоохранителей.

В Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин днем 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 4 апреля.

Известно, что неизвестный злоумышленник пришел в магазин продуктов на проспекте Художников и ударил 41-летнего директора организации, после чего открыто украл товары на сумму 5 220 рублей. Хулиган попытался скрыться, но полицейские его задержали, не дав поесть за чужой счет.

Задержанным оказался 45-летний мужчина, который несколько раз совершал кражи и даже применял насилие в отношении правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Фрунзенском районе полицейские обнаружили нелегальный хостел для мигрантов: видео.

Фото: Piter.tv