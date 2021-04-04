Во Фрунзенском районе полицейские обнаружили нелегальный хостел для мигрантов: видео

В Купчино 17 жильцов маленькой гостиницы отправились в полицейский участок. На видео можно заметить, что в квартире проживала и гостеприимная собачка. Она не испугалась сотрудников полиции и радостно виляла хвостиком.

В ходе профилактического рейда правоохранители проверили более двух тысяч квартир во Фрунзенском районе 1 апреля. В доме № 118 на Бухарестской улице силовики нашли хостел, в котором массово проживали мигранты. Из мини-гостиницы постояльцы отправились в отделы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 4 апреля.

В одной из квартир на улице Турку правоохранители выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Участковые выдали жителям домов во Фрунзенском районе памятки, в которых описаны самые популярные на сегодня мошеннические схемы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полиция нашла 11 "резиновых" квартир с мигрантами в Невском районе Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти