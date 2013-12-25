Выборг превращается в сказочный мир: дети и взрослые могут окунуться в атмосферу хоббитов

В Выборге появилась возможность погрузиться в мир хоббитов, который радует как детей, так и взрослых. Горожане и гости могут насладиться атмосферой литературных произведений, погрузившись в мир волшебства и приключений. Об этом пишет пресс-служба администрации Ленобласти.
Особенно детей порадует новая детская площадка, расположенная в Саду Скульптур. Здесь каждый домик и уголок стилизован под жилища известных литературных персонажей — хоббитов.
Маленькие посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие по Средиземью, принять участие в волшебных приключениях и почувствовать себя настоящими героями сказок.
Важным элементом нового пространства стали также обустроенные пешеходные дорожки, которые позволяют гостям свободно перемещаться по территории Сада Скульптур и наслаждаться его красотой. Для комфорта посетителей установлены удобные скамейки, а система видеонаблюдения обеспечивает безопасность на территории.
Ранее сообщалось, что для жителей Елизаветинки открыли новый ФАП.
Фото: администрация Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все