Для жителей Елизаветинки открыли новый ФАП

Для ФАПа было переоборудовано здание неиспользуемого частного детского сада.

В деревне Елизаветинка Агалатовского сельского поселения Всеволожского района начал работу фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, работы по реконструкции и переоборудованию для медицинской деятельности здания неиспользуемого частного детского сада были начаты в сентябре 2021 года. После завершения реконструкции на фельдшерском пункте организованы кабинет амбулаторного приема фельдшера, фильтр-бокс для пациентов с инфекционными заболеваниями, процедурный кабинет и кабинет для организации приема выездных врачей-специалистов.

Также в ФАПе предусмотрена возможность подключения мобильного флюорографического комплекса, выезды которого запланированы в соответствии с графиком, в среднем, 1 раз в 2 месяца.

Фото: администрация Ленобласти