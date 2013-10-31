В Выборге в декабре будут работать сразу четыре катка

Однако не на всех катках будет доступен прокат коньков.

В пятницу, 1 декабря, в Выборге начнут работать первые два открытых катка в рамках зимнего сезона этого года. Об этом пишет Online47.

Катки расположены на Выборгской и Школьной улицах. Время работы катков – с 09:00 до 21:00 и с 15:00 до 21:00 соответственно. Прокат коньков на этих площадках организован не будет.

С субботы, 2 декабря, начнет свою работу каток у стадиона "Авангард" в Выборге. Он будет работать ежедневно с 14:00 до 22:00. Одновременно на катке может находиться более 400 посетителей. Вход бесплатный. Прокат коньков откроется здесь в следующую субботу, 9 декабря. Режим работы проката – со вторника по пятницу с 16:00 до 21:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 21:00.

Также 11 декабря откроется каток на стадионе "Локомотив", однако там проката коньков не будет.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади будет работать большая горка для катаний.

Фото: pxhere