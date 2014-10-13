На Дворцовой площади будет работать большая горка для катаний

Также на Конюшенной площади появится каток.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге устанавливают большую горку для новогодних катаний. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Горка в центре города, возле новогодней елки, становится традицией. Ее размещают между Певческим мостом и Дворцовой площадью. На Конюшенной площади организовывают каток.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее сообщил, что город будет украшен к Новому году в одном стиле, согласно бренд-буку. Удалось сэкономить на украшениях благодаря единой закупке и спонсорской поддержке.

Ранее сообщалось, что петербуржцам подсказали, что можно подарить близким на Новый год.

Фото: Piter.TV