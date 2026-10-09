В Петербурге задержали группу, обналичившую 100 млн рублей через 1500 банковских карт

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютеры с базами данных дропперов, 127 банковских и сим-карт различных операторов, а также электронные носители информации.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность организованной преступной группы. Задержаны пятеро участников, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с июля 2025 года злоумышленники искали граждан, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты и передать их злоумышленникам. Эти карты и доступы к счетам использовались для проведения незаконных переводов в интересах организаторов мошеннических схем. По предварительным подсчетам, через руки сообщников прошло не менее 1500 банковских карт, а общий объем неправомерного оборота денежных средств составил около 100 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД по Василеостровскому району возбуждено два уголовных дела по части шестой статьи 187 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютеры с базами данных дропперов, 127 банковских и сим-карт различных операторов, а также электронные носители информации. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо остальных находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе ликвидировали подпольную нарколабораторию с 2,4 кг мефедрона.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти