Во Всеволожском районе ликвидировали подпольную нарколабораторию с 2,4 кг мефедрона

В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.

29 сентября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского Главка при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольной нарколаборатории во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 53-летний гражданин сопредельного государства, который, по предварительным данным, организовал производство синтетического наркотика и выполнял функции химика. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска оперативники обнаружили восемь стеклянных емкостей с веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является смесью, содержащей мефедрон, общей массой более 2,4 килограмма. Кроме того, полицейские изъяли прекурсоры, химические реактивы, лабораторную посуду, электронные весы, защитные респираторы, ноутбук, мобильные телефоны и блокнот с записями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ранее мы сообщили о том, что лжеэлектрик, похитивший более 1,5 млн рублей у пенсионерок из Петербурга, задержан в Москве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти