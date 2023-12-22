Велопробег до Павловска совершили жители Гатчины

В воскресенье, 21 апреля, жители Гатчины открыли летний сезон велопрогулок, пишет 47channel.
Маршрут велопробега пролегал через семь населенных пунктов и завершился в Павловске.
В городском поселке Фёдоровское для участников провели экскурсию по первому в России производству безалкогольного сидра. Всего любители активного отдыха преодолели около 50-ти км.
Ранее мы сообщили о том, что Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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