Велопробег до Павловска совершили жители Гатчины

Всего любители активного отдыха преодолели около 50-ти км.

В воскресенье, 21 апреля, жители Гатчины открыли летний сезон велопрогулок, пишет 47channel.

Маршрут велопробега пролегал через семь населенных пунктов и завершился в Павловске.

В городском поселке Фёдоровское для участников провели экскурсию по первому в России производству безалкогольного сидра. Всего любители активного отдыха преодолели около 50-ти км.

Ранее мы сообщили о том, что Wildberries построит распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)