ВЭФ 2017, последние новости: переговоры Путина с премьер-министром Японии

Во Владивостоке проходит второй день Восточного экономического форума 2017 года. Сегодня ан нем прошли важные встречи, в том числе переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ.

6 и 7 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В рамках него обсуждается много вопросов о взаимоотношениях стран восточного региона. Также заключаются важные сделки разный уровней. на ВЭФ 2017 было заключено 194 сделки на 19.00 по местному времени.

Общая сумма всех сделок форума составляет 2,4 триллиона рублей. Для сравнения в прошлом году эта цифра составила 1,8 триллиона. Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка РИА Новости, данные объемы еще не предел.

Также в этом году увеличилось число стран-участниц. В 2017 году прибыли представители 61 страны. А в прошлом участвовало 30 стран. Приехали главы Японии, Южной Кореи, Монголии. Также на переговоры прибыли вице-премьер Китая, глава МИД Индии, губернатор Калифорнии.

МИРНЫЙ ДОГОВОР ЯПОНИИ И РОССИИ



После переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что мирный договор между двумя странами подпишут именно они с российским лидером. Он подчеркнул, что для отношения Москвы и Токио важно заключение мирного договора.

"Мы на этот раз твердо решили, что мирный договор подпишем именно мы", — заявил японский премьер на Восточном экономическом форуме.

Абэ отмечает, что у отношений двух стран хороший потенциал для развития. Всего за год начали обсуждаться вещи, которых не касались последние 70 лет. Если так продолжится в течение нескольких лет, то раскроется потенциал японо-российских отношений.

Путин подтвердил, что на переговорах с японским премьером поднимался вопрос мирного договора. Но президент не стал уточнять детали этой темы.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ СОГЛАСИЛСЯ ПРИЕХАТЬ НА ПМЭФ



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение президента России Владимира Путина на Петербургский международный экономический форум в 2018 году. Ранее мы писали, что Путин пригласил премьер-министра Японии на ПМЭФ-2018. О том, что приглашение на ПМЭФ японец принял рассказал сам Путин.

Также Абэ собирается приехать в Москву, чтобы вместе с Путиным присутствовать на открытии 26 мая перекрестных переговоров Японии и России.

ПУТИН И АБЭ ОСУДИЛИ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КНДР



Во время переговоров Путин и Абэ обсудили и запуск баллистической ракеты КНДР. Оба лидера осудили Северную Корею за ядерные испытания. Действия Пхеньяна несут угрозу для всего мира и безопасности в регионе.

Российский президент и японский премьер-министр осудили пуск ракеты, которая 28 авугста пролетела на территории Японии. Кроме того они негативно отозвались о недавнем ядерном испытании.

При этом Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове должно происходить только через политические каналы. В первую очередь важно снизить общую напряженность, а уже затем наладить диалог между сторонами.

Фото и видео: Сайт президента России