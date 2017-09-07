Путин пригласил премьер-министра Японии на ПМЭФ-2018

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Петербургский экономический форум в будущем году.

Глава Российской Федерации Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме. Президент позвал японского главу на Петербургский международный экономический форум, который пройдет весной 2018 года.

"С удовольствием будем видеть вас и на Петербургском экономическом форуме весной 2018 года", - сказал путин в беседе с Абэ. При этом глава государства поблагодарил своего коллегу за то, что он прибыл на ВЭФ.

Путин подчеркнул, что Япония и Россия находятся в постоянном контакте. Это способствует развитию бизнес-структур. После спада в торговом обороте между двумя странами сейчас рынок выходит на рост. Только за первое полугодие 2017 года объем продаж увеличился 16%.

Видео: Сайт президента России