С начала года на ОЖД зафиксировано 197 случаев вандализма

За девять месяцев 2022 года по фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 166 уголовных дел.

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) более полутора сотен электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов с начала года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

За девять месяцев 2022 года на территории Октябрьской железной дороги зафиксировано 197 случаев вандализма. Наиболее распространенное правонарушение — раскрашивание вагонов поездов. Граффити были нанесены на 155 вагонов электричек. Также с начала года было зафиксировано 20 случаев обкидывания камнями поездов во время движения.

За девять месяцев 2022 года по фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 166 уголовных дел.

Также стало известно, что 18 ДТП произошло на переездах Октябрьской железной дороги за девять месяцев.

Фото: Telegram / Спб-Главный