В суде Петербурга рассмотрят дело о мошенничестве на сайте объявлений

Аферист не перевел деньги продавцу и похитил продаваемый телевизор.

Невский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в мошенничестве обвиняется местный житель.

Известно, что в минувшем апреле злоумышленник нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже телевизора. Мошенник договорился о встрече с владельцем техники, после чего ввел мужчину в заблуждении о намерении купить товар и имитировал безналичный перевод денег на банковскую карту продавца. Деньги жертве так и не поступили, а телевизор уже успел уехать с аферистом в новый дом.

Ранее мы рассказывали, что управляющий книжного магазина попал в колонию за похищенные из сейфа деньги.

Фото: Piter.TV