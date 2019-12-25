Ростральные колонны зажгли для проверки перед Новым годом

Обе колонны будут зажжены в ночь с 31 декабря на 1 января.

Петербуржцы 28 декабря заметили, что на Стрелке Васильевского острова зажигались Ростральные колонны. При этом, многих удивил тот факт, что горела только одна из колонн.

Как пояснили в пресс-службе "ПетербургГаз", это был пробный розжиг перед 31 декабря. Две колонны по очереди зажигали, чтобы проверить их готовность к встрече Нового 2022 года.

Обе колонны будут зажжены в ночь с 31 декабря на 1 января с 23:00 до 3:00, а также 7 января с 19:00 до 21:00.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (Алексей Захаров)