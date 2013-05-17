В Петербурге задержали распространителя наркотиков: видео

В Пушкинском районе сотрудники ДПС ГИБДД остановили машину "Киа", в которой обнаружили несколько килограммов неизвестных веществ. Теперь правоохранители разыскивают каналы поставки наркотиков.

В субботу, 1 мая, на улице Александра Матросова патруль ГИБДД проверил автомобиль "Киа". В нем правоохранители нашли более двух килограммов наркотиков.

В машине находились 30-летний водитель, работающий охранником, и 27-летний пассажир. На заднем сиденье сотрудники полиции заметили неизвестные вещества, завернутые в пакеты. Экспертиза показала, что изъятые препараты являются наркотиками. Выяснилось, что в пакетах было более двух килограммов мефедрона и два грамма марихуаны.

Водителя автомобиля задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки наркотических веществ, выясняют подробности противоправной деятельности задержанного водителя и его соучастников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержан безработный наркосбытчик. В его квартире обнаружили и изъяли психотропное вещество общей массой около 3 килограммов.

Видео: Piter.tv