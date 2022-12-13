В Петербурге за неделю уровень госпитализаций сократился более чем на 20%

В городских стационарах также снизилась доля тяжелых пациентов.

За последнюю неделю уровень госпитализаций с коронавирусом, гриппом и ОРВИ сократился более чем на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

В городских стационарах также снизилась доля тяжелых пациентов. На сегодняшний день она составляет 15%, тогда как в декабре 2022 года превышала 23%.

Снижение заболеваемости позволило приступить к обратному перепрофилированию коечного фонда. С начала года из работы с инфекционными заболеваниями вывели:

– СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки – выведено 200 коек.

– СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко" ГБ 38 – выведено 257 коек.

– СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (стационар)" – выведено 120 коек.

– СПб ГБУЗ "Александровская больница" – выведено 126 коек.

– СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия" – выведено 100 коек.

Ранее петербуржцам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом.

Фото: Piter.tv