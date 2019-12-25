У пожилой петербурженки мошенники обманом украли 15,5 миллионов рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Пожилая жительница Малой Охты лишилась огромной суммы, поверив мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

Пожилая петербурженка на днях обратилась в полицию и сообщила, что ещё в начале мая ей на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом безопасности денежных средств незнакомка убедила пенсионерку перевести 15 500 000 рублей на указанный счет. Что пожилая женщина и сделала.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге у сотрудницы РАН мошенники украли 40 млн рублей.

Фото: Piter.tv