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У пожилой петербурженки мошенники обманом украли 15,5 миллионов рублей
Сегодня, 8:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У пожилой петербурженки мошенники обманом украли 15,5 миллионов рублей

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По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Пожилая жительница Малой Охты лишилась огромной суммы, поверив мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

Пожилая петербурженка на днях обратилась в полицию и сообщила, что ещё в начале мая ей на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом безопасности денежных средств незнакомка убедила пенсионерку перевести 15 500 000 рублей на указанный счет. Что пожилая женщина и сделала.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге у сотрудницы РАН мошенники украли 40 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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