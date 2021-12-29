В Сестрорецке "сотрудник" банка обманул пенсионера на 3,7 млн рублей

Пожилому мужчине позвонил аферист и представился менеджером коммерческой организации. Он порекомендовал "клиенту" перевести деньги на резервный счет.

В Курортном районе Петербурга мошенник развел пенсионера на 3,7 млн рублей. Злоумышленник позвонил дедушке и представился сотрудником банка, а затем предложил перевести на резервный счет деньги.

По информации Piter.tv, доверчивый мужчина отправился к банкомату на улице Савушкина и перевел средства на неизвестный номер. После отправки денег "работник банка" перестал отвечать на звонки.

По факту случившегося провели проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за отказ бармена налить кофе за счет заведения житель Петербурга начал угрожать ему пистолетом.

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