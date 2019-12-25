В Петербурге девушки по вызову украли у участника СВО в сауне почти полмиллиона рублей

Мужчина также предупредил полицейских, что, если он найдет девушек раньше, чем правоохранители, "может случиться беда".

В Невском районе в сауне у участника СВО девушки украли почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Экстренный вызов в полицию поступил 25 марта в восьмом часу утра. Звонивший сообщил, что в сауне на углу проспектов Большевиков и Подвойского две девушки украли у него из кармана 450 000 рублей и скрылись. Заявитель признался, что это были девушки по вызову. Когда мужчина уснул, они забрали деньги и ушли.

Звонивший представился участником СВО. По записям с камер наблюдения установлено, что подозреваемые ушли из сауны в 05:20. Мужчина также предупредил полицейских, что, если он найдет девушек раньше, чем правоохранители, "может случиться беда".

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Фото: Piter.tv