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В Петербурге девушки по вызову украли у участника СВО в сауне почти полмиллиона рублей
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге девушки по вызову украли у участника СВО в сауне почти полмиллиона рублей

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Мужчина также предупредил полицейских, что, если он найдет девушек раньше, чем правоохранители, "может случиться беда".

В Невском районе в сауне у участника СВО девушки украли почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Экстренный вызов в полицию поступил 25 марта в восьмом часу утра. Звонивший сообщил, что в сауне на углу проспектов Большевиков и Подвойского две девушки украли у него из кармана 450 000 рублей и скрылись. Заявитель признался, что это были девушки по вызову. Когда мужчина уснул, они забрали деньги и ушли.

Звонивший представился участником СВО. По записям с камер наблюдения установлено, что подозреваемые ушли из сауны в 05:20. Мужчина также предупредил полицейских, что, если он найдет девушек раньше, чем правоохранители, "может случиться беда".

Петербурженку ждёт суд за кражу виски 12-летней выдержки.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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