В Ленобласти спасатели помогли трем женщинам выйти из леса

Трое пожилых женщин оказались заблудившимися в глуши леса, оперативная реакция поисково-спасательного отряда Тосно спасла им жизнь.

Вечером 6 сентября в лесном массиве, расположенном в районе деревни Хотнежа Волосовского района, заблудились три пожилых женщины. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели начали поиски пропавших женщин. После непродолжительных усилий они смогли обнаружить заблудившихся и предоставить им помощь. Женщины были в целости и сохранности.

По завершении операции спасения они были переданы обратно в руки своих родственников.

Ранее сообщалось, что спасатели вернули мужчину и ребенка, дрейфующих в акватории Волховской губы.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти