  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти спасатели помогли трем женщинам выйти из леса
Сегодня, 9:41
79
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасатели помогли трем женщинам выйти из леса

0 0

Трое пожилых женщин оказались заблудившимися в глуши леса, оперативная реакция поисково-спасательного отряда Тосно спасла им жизнь.

Вечером 6 сентября в лесном массиве, расположенном в районе деревни Хотнежа Волосовского района, заблудились три пожилых женщины. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели начали поиски пропавших женщин. После непродолжительных усилий они смогли обнаружить заблудившихся и предоставить им помощь. Женщины были в целости и сохранности.

По завершении операции спасения они были переданы обратно в руки своих родственников.

Ранее сообщалось, что спасатели вернули мужчину и ребенка, дрейфующих в акватории Волховской губы.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: заблудились, ленобласть, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии