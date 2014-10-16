В Ленобласти спасатели помогли трем женщинам выйти из леса

Вечером 6 сентября в лесном массиве, расположенном в районе деревни Хотнежа Волосовского района, заблудились три пожилых женщины. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спасатели начали поиски пропавших женщин. После непродолжительных усилий они смогли обнаружить заблудившихся и предоставить им помощь. Женщины были в целости и сохранности.
По завершении операции спасения они были переданы обратно в руки своих родственников.
Ранее сообщалось, что спасатели вернули мужчину и ребенка, дрейфующих в акватории Волховской губы.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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