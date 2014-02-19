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В Петербурге мигрант затащил юную девушку в лес и надругался над ней
Вчера, 11:36
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В Петербурге мигрант затащил юную девушку в лес и надругался над ней

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Уроженца Азербайджана задержали около Колпино.

В поселке Понтонный парень изнасиловал 21-летнюю студентку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 6 июня.

Пострадавшая обратилась в полицию в субботу, 5 июня. Заявительница рассказала правоохранителям о том, что неизвестный мужчина силой затащил ее в лес и совершил действия сексуального характера. 

Полицейские задержали подозреваемого вблизи Колпино. Им оказался 20-летний уроженец Азербайджана, приехавший в Петербург в марте. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова. 

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, ленобласть, мигранты, насилие, понтонный
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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