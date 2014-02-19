В Петербурге мигрант затащил юную девушку в лес и надругался над ней

Уроженца Азербайджана задержали около Колпино.

В поселке Понтонный парень изнасиловал 21-летнюю студентку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 6 июня.

Пострадавшая обратилась в полицию в субботу, 5 июня. Заявительница рассказала правоохранителям о том, что неизвестный мужчина силой затащил ее в лес и совершил действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого вблизи Колпино. Им оказался 20-летний уроженец Азербайджана, приехавший в Петербург в марте. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова.

Фото: pixabay