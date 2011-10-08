В Петербурге закрывали вестибюль станции метро "Площадь Восстания"

Сейчас вестибюль принимает пассажиров в обычном режиме.

Вестибюль №2 станции метро "Площадь Восстания" закрывали на 14 минут по "техническим причинам". Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

О закрытии стало известно в 10:32. В 10:46 вестибюль вновь был открыт для пассажиров. Под "техническими причинами", вероятно, имеется в виду обнаружение бесхозного предмета или сообщение о заминировании.

Второй вестибюль располагается напротив торгового центра "Невский центр".

Накануне из-за сообщения о заминировании из Эрмитажа пришлось эвакуировать 2500 человек.

Фото: Piter.tv