В Петербурге почтили память жертв теракта в метро

15 человек погибли 3 апреля 2017 года, 103 пострадали.

В воскресенье, 3 апреля, в Петербурге почтили память погибших в результате теракта в 2017 году. Горожане и чиновники возложили цветы к мемориалу на станции метро "Технологический институт". Мероприятие с участие губернатора Александра Беглова прошло в 14:00, однако цветы приносили на протяжении всего дня.

В 12:00 в Троице-Измайловском соборе прошла панихида.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2017 года в 14 часов на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов. 103 человека пострадали.

По словам депутата Александра Ржаненкова, в закон об оказании помощи жертвам теракта хотят внести изменения.

Видео и фото: Piter.tv