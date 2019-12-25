В Петербурге осудят местного жителя, изнасиловавшего двух женщин в лифтах

Одной из жертв мужчина угрожал убийством.

В Петербурге осудят 41-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, где утвердили обвинительное заключение по делу.

Следствие полагает, что в минувшем марте и мае злоумышленник напал на двух 39-летних женщин в лифтах многоэтажек на Шуваловском проспекте и улице Авиаконструкторов. Мужчина изнасиловал обеих, а одной из жертв, оказавшей сопротивление, угрожал убийством. Нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения в лифтах.

Отмечается, что мужчина имеет непогашенную судимость, в том числе и за аналогичное преступление против половой свободы личности. Уголовное дело рассмотрят в Приморском районном суде.

Ранее мы писали, что петербуржец получил условный срок за похищенную ограду особняка Игеля.

Фото: Piter.TV