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В Одинцово школьник стал подозреваемым в убийстве 17-летней девушки
Сегодня, 11:04
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В Одинцово школьник стал подозреваемым в убийстве 17-летней девушки

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Жительницу Московской области зарезали ножом.

В пятницу, 3 июня, в Одинцово нашли тело жестоко убитой 17-летней школьницы. Подозреваемым в случившемся стал ее друг. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. 

По версии полицейских, девочка проводила время в компании ровесников. Когда она осталась наедине с другом, между ребятами произошел серьезный конфликт, в результате которого мальчик накинулся на обидчицу с ножом. Он несколько раз ударил девушку  острым предметом, а затем скрылся. 

Тело погибшей нашли в заброшенном здании. Подробности уточняются. По факту случившегося возбудили уголовное дело, началась проверка. Уже проводятся судебно-медицинские, генетические и трасологические экспертизы. Запланирован допрос свидетелей.

Ранее на Piter.tv: безработный петербуржец пырнул ножом мать.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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