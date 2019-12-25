В Одинцово школьник стал подозреваемым в убийстве 17-летней девушки

Жительницу Московской области зарезали ножом.

В пятницу, 3 июня, в Одинцово нашли тело жестоко убитой 17-летней школьницы. Подозреваемым в случившемся стал ее друг. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По версии полицейских, девочка проводила время в компании ровесников. Когда она осталась наедине с другом, между ребятами произошел серьезный конфликт, в результате которого мальчик накинулся на обидчицу с ножом. Он несколько раз ударил девушку острым предметом, а затем скрылся.

Тело погибшей нашли в заброшенном здании. Подробности уточняются. По факту случившегося возбудили уголовное дело, началась проверка. Уже проводятся судебно-медицинские, генетические и трасологические экспертизы. Запланирован допрос свидетелей.

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Фото: Piter.tv