В МЧС предупредили о плохой погоде в Ленобласти

Суббота начнется для жителей региона с мокрого снега и порывистого ветра.

Сегодня, 6 ноября, в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местным жителям обещают дожди и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. В некоторых районах выпадет снежная крупа. Температура воздуха составит +2...+5 градусов.

Население просят воздержаться от выхода на воду. Кроме того, рекомендуется отказаться от прогулки в лесах. Не стоит передвигаться под неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах в связи с вероятностью ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дожди и мокрый снег настигнут Петербург в субботу.

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