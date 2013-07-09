В МЧС предупредили о плохой погоде в Ленобласти

Сегодня, 6 ноября, в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местным жителям обещают дожди и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. В некоторых районах выпадет снежная крупа. Температура воздуха составит +2...+5 градусов.
Население просят воздержаться от выхода на воду. Кроме того, рекомендуется отказаться от прогулки в лесах. Не стоит передвигаться под неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах в связи с вероятностью ДТП.
Ранее на Piter.tv сообщили, что дожди и мокрый снег настигнут Петербург в субботу.
Фото: Pexels
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