Дожди и мокрый снег настигнут Петербург в субботу

Погода в городе будет теплой. Воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Сегодня, 6 ноября, в Петербурге ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Под влиянием холодной части циклона небо в Северной столице затянет облаками. В городе пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах выпадет мокрый снег. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. А в Ленобласти воздух прогреется до +3...+8 градусов. Подует юго-западный ветер, его порывы будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти в субботу ожидаются дожди со снежной крупой.

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