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В Ломоносове пьяная женщина зарезала сожителя
Сегодня, 8:27
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В Ломоносове пьяная женщина зарезала сожителя

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В Ломоносове женщина зарезала своего сожителя. В полицию обратилась соседка. Об этом стало известно Piter.tv.

В квартире с колотым ранением в область правой лопатки обнаружен 46-летний Д. Мужчина скончался до прибытия скорой. По подозрению в совершении указного преступления в состоянии алкогольного опьянения задержана сожительница мужчины, 47-летняя Е. По предварительным данным, она во время конфликта ударила ножом сожителя.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в частном доме на дороге в Рыбацкое мужчина зарезал сожительницу.

Фото: pxhere.com

Теги: город ломоносов, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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