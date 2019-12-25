В Ленобласти на железнодорожных путях пострадали двое мужчин

Один из них скончался на месте от полученных травм.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования на железной дороге двух человек в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Около часа ночи 5 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Павловск – Новолисино дизельным электропоездом совершен наезд на человека. Правоохранителями было установлено, что мужчина вышел не на своей станции. Дожидаться следующей электрички он не стал и отправился пешком по железнодорожному полотну. На криволинейном участке пути, из-за ограниченной видимости в ночное время, машинист грузового поезда с трудом разглядел слабый силуэт человека, идущего по путям. Он применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Пострадавший 41-летний житель Петрозаводска был госпитализирован.

Аналогичная ситуация произошла в этот же день в шесть часов вечера. На железнодорожной станции Толмачево грузовым поездом был смертельно травмирован 65-летний петербуржец.

Также на выходных под колесами грузового поезда погиб 19-летний житель Ленобласти.

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