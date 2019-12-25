В Колпино нетрезвый прохожий избил 14-летнего подростка

Росгвардейцы доставили 27-летнего мужчину в 80 отдел полиции.

В Колпино наряд Росгвардии задержал хулигана, который избил подростка около торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы вечером 23 февраля поступила информация о том, что на парковке около ТРК на Октябрьской улице агрессивный хулиган приставал к прохожим, пытаясь спровоцировать конфликт. Граждане обходили дебошира стороной, но тот сам подошел к проходившему поблизости 14-летнему подростку, схватил его за куртку и несколько раз ударил в живот, после чего скрылся с места происшествия. Приметы нападавшего были переданы дежурным нарядам.

Работая по "горячим" следам, наряд Росгвардии обнаружил и задержал разыскиваемого правонарушителя на этой же парковке около торгового комплекса. Росгвардейцы доставили нетрезвого 27-летнего мужчину в 80 отдел полиции.

Подростку потребовалась медицинская помощь, в сопровождении матери он был направлен в травмпункт.

Также накануне в Колпино на Загородной улице в парадной сгорели 8 велосипедов и коляска.

Фото: Piter.tv