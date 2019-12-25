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В Кировске закрылся ковидный стационар
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В Кировске закрылся ковидный стационар

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За весь период пандемии в больнице побывали более 6 тыс. пациентов.

В Ленинградской области закрылся один из ковидных стационаров. На прошлой недели перестали принимать пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении в Кировске. Об этом сообщили в телеграм-канале "Админка Ленобласти".

За весь период пандемии в больнице побывали более 6 тыс. пациентов, у которых диагностировали коронавирус. В учреждении трудились 25 врачей, 65 медицинских сестер и 43 санитара. 

Отметим, что зараженных инфекцией пациентов принимают в отделениях  в Луге, Тосно и Сосновом Бору.

Ранее на Piter.tv: эксперт считает, что создавать вакцину от оспы обезьян не нужно.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, борьба с ковид, закрыли стационар, медицина, победили коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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