В Кировске закрылся ковидный стационар

За весь период пандемии в больнице побывали более 6 тыс. пациентов.

В Ленинградской области закрылся один из ковидных стационаров. На прошлой недели перестали принимать пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении в Кировске. Об этом сообщили в телеграм-канале "Админка Ленобласти".

За весь период пандемии в больнице побывали более 6 тыс. пациентов, у которых диагностировали коронавирус. В учреждении трудились 25 врачей, 65 медицинских сестер и 43 санитара.

Отметим, что зараженных инфекцией пациентов принимают в отделениях в Луге, Тосно и Сосновом Бору.

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Фото: Piter.tv