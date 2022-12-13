В Гатчинском районе в канаве нашли труп пенсионерки в крови

Днём этого же дня с повинной в полицию пришёл 75-летний супруг погибшей женщины.

В Гатчинском районе в канаве нашли пенсионерку, лежащую в крови. В убийстве подозревается её муж, стало известно Piter.tv.

Утром 19 апреля в СНТ "Флора" (массив "Кобрино") местные жители обнаружили пожилую женщину, у которой была голова в крови. Прибывшие правоохранители установили, что это труп 76-летней женщины с порезами горла и пальцев обеих рук. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Днём этого же дня с повинной в полицию пришёл 75-летний супруг погибшей женщины. Подозреваемый задержан.

Ранее в Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете.

Фото: Piter.TV