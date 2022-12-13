  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчинском районе в канаве нашли труп пенсионерки в крови
Сегодня, 8:31
81
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе в канаве нашли труп пенсионерки в крови

0 0

Днём этого же дня с повинной в полицию пришёл 75-летний супруг погибшей женщины.

В Гатчинском районе в канаве нашли пенсионерку, лежащую в крови. В убийстве подозревается её муж, стало известно Piter.tv.

Утром 19 апреля в СНТ "Флора" (массив "Кобрино") местные жители обнаружили пожилую женщину, у которой была голова в крови. Прибывшие правоохранители установили, что это труп 76-летней женщины с порезами горла и пальцев обеих рук. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Днём этого же дня с повинной в полицию пришёл 75-летний супруг погибшей женщины. Подозреваемый задержан.

Ранее в Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете.

Фото: Piter.TV

Теги: пенсионеры, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии