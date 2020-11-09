В Буграх полицейские второй раз закрыли пункт приема металла

Нарушителей ждут административные разбирательства.

В Красносельском районе Петербурга и в поселке Бугры правоохранители провели профилактические рейды, в результате которых выявили нелегальные пункты приема лома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Прекратили работу пункты, находящиеся в доме № 29 по Шоссейной улице и в доме № 25 по Маршала Казакова. Как выяснилось, нарушители не имели документов на реализацию своей деятельности. А точка приема металла в Буграх была ранее закрыта, но инициативные "предприниматели" вновь открыли ее. Известно, что организаторы "бизнеса" нарушили и правила въезда в РФ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на видео попал побег мигрантов со стройки во время рейда полиции на Васильевском острове.

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