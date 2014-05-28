Двое пенсионеров из Петербурга погибли в Гатчинской больнице после травмирования на даче

По факту случившегося проводятся проверки.

В Гатчинской больнице в Ленобласти погибли двое пожилых дачников из Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 9 июня в отделении травматологии скончался 87-летний житель Купчино. Его доставили в медицинское учреждение из деревни Сяськелево с травмами головы и груди и переломами ребер. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В стационаре сегодня же умер 95-летний мужчина из Кировского района города. У него зафиксировали сочетанную травму груди и конечностей, переломы ребер. По предварительным данным, пенсионер упал в погреб, все детали выясняют полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что на складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон. Мужчину госпитализировали в Тосненскую районную больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза.

Фото: Piter.TV