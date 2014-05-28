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Двое пенсионеров из Петербурга погибли в Гатчинской больнице после травмирования на даче
Сегодня, 14:48
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Двое пенсионеров из Петербурга погибли в Гатчинской больнице после травмирования на даче

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По факту случившегося проводятся проверки.

В Гатчинской больнице в Ленобласти погибли двое пожилых дачников из Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 9 июня в отделении травматологии скончался 87-летний житель Купчино. Его доставили в медицинское учреждение из деревни Сяськелево с травмами головы и груди и переломами ребер. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

В стационаре сегодня же умер 95-летний мужчина из Кировского района города. У него зафиксировали сочетанную травму груди и конечностей, переломы ребер. По предварительным данным, пенсионер упал в погреб, все детали выясняют полицейские. 

Ранее мы рассказывали о том, что на складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон. Мужчину госпитализировали в Тосненскую районную больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчинская больница, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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