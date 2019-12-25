В Зеленогорске вор-рецидивист избил сотрудника магазина и украл 2 банки энергетика

Его оперативно задержали полицейские.

Полицейскими задержан вор-рецидивист, который избил сотрудника магазина и похитил из магазина в Зеленогорске энергетический напиток. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около четырех часов дня 29 апреля в полицию пришло сообщение о том, что в магазине в доме 5 по Вокзальной улице в Зеленогорск неизвестный попытался похитить товар и избил работника. Оперативно полицейскими был задержан 21-летний житель поселка Рощино.

Установлено, что мужчина, находясь в магазине, похитил с полки 2 банки энергетического напитка, а когда был замечен работником магазина и тот ему воспрепятствовал, избил мужчину и попытался с места скрыться. Материальный ущерб составил 159 рублей 98 копеек.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Пострадавший 53-летний работник магазина был доставлен в больницу с травмой головы и после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Похищенный товар у задержанного изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый неоднократно был судим за кражи и грабежи.

Ещё один мужчина проведет 4 года в колонии за кражу из двух частных домов в Пушкине.

Фото: Piter.tv