В Янино задержали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки

84-летняя женщина заявила, что около 13:00 у станции метро "Старая деревня" неизвестный украл из ее сумки кошелек с деньгами в размере 4900 рублей.

8 июля в полицию обратилась 84-летняя женщина, проживающая в доме 51 корпус 1 по Богатырскому проспекту. Она заявила, что около 13:00 у станции метро "Старая деревня" неизвестный украл из ее сумки кошелек с деньгами в размере 4900 рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

31 июля сотрудники уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти подозреваемую в этом преступлении 50-летнюю неработающую местную жительницу. Женщина была задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке неизвестный устроил скандал с водителем автобуса и бросил скейтборд в лобовое стекло.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти